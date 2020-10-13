Yeşilçam'ın usta ismi Coşkun Göğen, set için gün sayıyor

ANTALYA'da yaşayan usta oyuncu Coşkun Göğen (75), 3 film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynamaya hazırlandığını söyleyen Göğen, iki film için de anlaştığını aktardı.

Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, 3 film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Aydemir Akbaş'ın da rol aldığı komedi filminin hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri bir süreliğine ertelenen sinema filmi, Antalya ve Alanya'da çekilecek.