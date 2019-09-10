Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (1)
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Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (1)

53 dakika önce

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (1), System.String[]

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Süleyman Turan 83 yaşındaydı.

Görüntü dökümü:
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-ARŞİV


- İstanbul
Kalp Krizi, Kadıköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
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