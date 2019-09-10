Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (1)
22 dakika önce
YEŞİLÇAM'ın usta usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
YEŞİLÇAM'ın usta usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy
'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Süleyman Turan 83 yaşındaydı.
(Arşiv fotoğraflar)
- İstanbul
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