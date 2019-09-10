Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (2)
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Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (2)

2 saat önce

YEŞİLÇAM'ın usta usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (2), System.String[]
YEŞİLÇAM'ın usta  usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Süleyman Turan 83 yaşındaydı.



- İstanbul
Kalp Krizi, Kadıköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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