Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (2)
2 saat önce
YEŞİLÇAM'ın usta usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
YEŞİLÇAM'ın usta usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy
'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Süleyman Turan 83 yaşındaydı.
- İstanbul
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş-çıkış ücretinde indirim