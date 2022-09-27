Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı - Son Dakika
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Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı

27.09.2022 18:04

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit kıyafetlerinden birisini İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yer alan butik Terzi Müzesi'ne bağışladı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit kıyafetlerinden birisini İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yer alan butik Terzi Müzesi'ne bağışladı.

Mavi renkte özel bir kıyafetini müzeye hediye eden Koçyiğit, AA muhabirine, terzilik gibi mesleklerin bugün çok değerli bir konuma geldiğini söyledi.

Usta oyuncu, meslek okullarına ağırlık vermenin ve eleman yetiştirmenin önemli bir hal aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"O okullardaki öğretmenlerin de birer usta olması gerekir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum, 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır'. Çalışmak önemli ve çalışacak alan yaratmak önemli. Meslek okullarının bu nedenle değeri giderek çoğaldığı için ben de huzur duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza da bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Hayatı boyunca elbiselerini ihtiyaç sahiplerine bağışladığı aktaran Koçyiğit, "Bugün de Terzi Müzesi için özel hayatımda giydiğim bir kıyafeti veriyorum. Gerek modeli gerek rengiyle sevdiğim bir kıyafetimdi. Daha da önemlisi bir ustanın elinden çıkmış olması değerliydi." dedi.

Oda Başkanı Turan Aydoğdu ise Koçyiğit'e bağışlarından ötürü teşekkür ederek "Onu burada görmek bizim için çok büyük bir onur. Türk sinemamızda emeği geçen terzileri de unutmayıp bizleri hatırlamasından ötürü de çok memnunuz. Yeşilçam sinemamızda emeği olan diğer sanatçılarımızdan da böyle değerli bağışları bekliyoruz." diye konuştu.

Terzilik mesleğinin gelişerek devam ettiğine değinen Aydoğdu, "En büyük sıkıntımız ara elemanlar konusunda. İnşallah bundan sonra devletimizin de katkısıyla o sorunu da aşacağız. Çıraklarla ilgili bir destek açıklandı, terziler olarak bizleri mutlu etti. Ailelerimize de çocuklarını böyle zanaatlara yönlendirmesini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Beyoğlu'ndaki Kardeşler Han'da gerçekleşen bağış etkinliğinin ardından Hülya Koçyiğit ve Oda üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Hülya Koçyiğit, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı - Son Dakika

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