Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu...
30 dakika önce
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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