Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu...
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu...

30 dakika önce

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu..., System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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