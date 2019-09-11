Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...
28 dakika önce
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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