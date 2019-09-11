Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...

28 dakika önce

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...

Kalp Krizi, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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