Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tüm yaşamını "Hayatın Provası Yok" kitabında anlattı - Son Dakika

Türk sinemasında 100'ü aşkın film ile beyazperdede boy gösteren Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Filiz Akın, özel yaşamı ve sanat hayatını "Hayatın Provası Yok" adlı kitabında sevenleriyle paylaştı.

Açıklamaya göre, İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan kitapta, oynadığı kült filmlerle toplumda rol model haline gelen Akın'ın çocukluk yaşamı, anneliği ve sinema hayatı ele alınıyor.

Bircan Usallı Silan'ın hazırladığı nehir söyleşisi türündeki kitapta, Akın, Ankara'da doğduğu evi, terzi annesiyle beraber hayatın nakışını nasıl işlediklerini, TED Koleji'nde kendisine takılan lakabı, sinema kariyerine nasıl başladığını ve Paris'teki yaşamını anlatıyor.

Kitapta özel hayatına dair soruları da cevaplayan usta oyuncu, kendi yaşamından hareketle okura yaşama dair ipuçları veriyor. Sanatçı, aynı zamanda mutluluk ve başarıyı yakalamanın sırlarını açıklarken yaşadığı tecrübelerle gençlere hayatları boyunca rehber edinecekleri öğütler veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü oyuncu Türkan Şoray, Akın hakkında, "Adını duyunca içimin titrediği Filiz, narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile bir umut ışığı yakalar. Hayatımda olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Sinemanın efsane ismi, sarışın güzeli, herkesin kalbine girmiş Filiz Akın'ım." ifadelerini kullandı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oya Başar ise çocukken açık hava sinemasına gittiklerinde gazozun içine sarı leblebi atarak, o sihirli dünyayı seyrettiklerini belirtti.

Başar, Filiz Akın'ın sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığının kendisine hep çok farklı geldiğini kaydederek, "Yıllar sonra kendisini tanıdığımda sadece dış güzelliği değil ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu da "Bana hayat veren insan. Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği. Kanseri bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi arkadaşım, annem." değerlendirmesini yaptı.