Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

2 saat önce

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti, System.String[]

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almıştı. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Kadıköy, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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