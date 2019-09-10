Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
2 saat önce
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almıştı.
(İHA)
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