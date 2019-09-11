Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

41 dakika önce

- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti Komşuları: " Dün gördük. İyiydi"İSTANBUL - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Komşuları: " Dün gördük. İyiydi"

İSTANBUL - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Süleyman Turan'ın komşuları ise ünlü oyuncu dün gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu söylediler.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almıştı.Öte yandan komşuları Turan'ın hayatını kaybetmisinin şokunu yaşadı. Turan'ın komşusu ; "Dün görüştük. Selamlaştık. İyiydi . Üzgünüz" dedi. Öte yandan Süleyman Turan Kemal Sunal için İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen programda görüntülenmişti.

(CE-EY-NSO-NT-Y)

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Kalp Krizi, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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