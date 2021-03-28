Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi

1970'li yıllarda Yeşilçam'a ayak basan ve Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi önemli yapımlarda rol alan Yılmaz Cesur hayatını kaybetti.

Ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken emektar oyuncu, Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

YILMAZ CESUR KİMDİR?

Elazaığ'da 14 Mayıs 1951 yılında doğan Yılmaz Cesur, 1970'li yıllarda Yeşilçam'a girdi ve birçok usta isimle film çekti. Emektar oyuncu Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar, Yaşamadım ki, Yıkıla Yıkıla, Sülün Osman, Köy Kabadayıları, Yeter Be, Gelin Kayası, Gölet, Çoban Yıldızı, Dilekçe, Son Cellat, Dökülen Yapraklar, Beyaz Diken, Bir Şenliktir Yaşamak, Zehirli Çiçek, Son Yolcu, Beni Bensiz Yargılama ve Janjan gibi yapımlar için kamera karşısına geçti.