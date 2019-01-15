Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın Ustalarıyla Ahde Vefâ

Yeşilçam'ın Ustalarıyla Ahde Vefâ

53 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Karagöz Sinema Atölyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ı ağırladı.

Yeşilçam'ın Ustalarıyla Ahde Vefâ, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki Karagöz Sinema Atölyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ı ağırladı.

Tayyare Kültür Merkezinde yapılan söyleşide konuşan usta oyuncu Engin Çağlar, "Oyunculuk yürek işidir, gönül işidir. Senaryo yazmayı okulundan öğrenirsin, film çekmeyi, kamerayı, ışık kullanmayı okulda öğrenirsin, ama oyunculuk kalpten gelecek. Oyunculuk yürek işi, yüreğinle oynayacaksın" dedi.

Sanatının 50'inci yılında olduğunu söyleyen oyuncu, bugüne kadar Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Emel Sayın ile birçok filmde rol aldığını hatırlattı. Programı çok sayıda Bursalı sinemaseverin yanı sıra Yıldırım Meslek Lisesi ve Tophane Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, usta oyuncuya teşekkür belgesi takdim etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Engin Çağlar, Magazin
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