Yeşilçam'ın Yıldızı Evlenme Teklifi Aldı

Geçtiğimiz günlerde Onur Akay medya ödülleri gecesinde tanıştığı ve protokolde yan yana oturduğu 351 Dernek adına Rumeli Balkan Güçbirliği Trakya Bektaş-i Dernekleri Fedarasyonu Başkanı gazeteci yazar Recep Osman Erdoğandanünlü Yeşilçam oyuncusu Deniz Akbuluta evlenme teklifinde bulundu.

Bu teklif karşısında çok duygulanan ve onur ödülü aldığı gecenin sonunda Deniz Akbulut ne diyeceğinişaşırdı.Ödül töreninin sonunda Recep Osman Erdoğan beyle görüşme yapan ikili ertesi günü bunu kutlamak için Kumkapı Patara Restaurantta Deniz Akbulutunkız kardeşi Sema Akbulutun sahnesini izlemeye gittiler.Sahneye çıkan Sema Akbulut ise ablasını daha önce böyle mutlu olmadığını dile getirerek birbirinden güzel aşk şarkılarını söyledi.Sema Akbulutun sahne aldığı Patara Restaurant Anılar Tavernasında her cumartesi günleri proğram yaptığını söyleyen Sema Akbulut bütün hayranlarınıda Kumkapıya beklediğini dile getirdi.Mutlu çift Sema Akbulut eşilğinde sahneye çıkarak saatlerce dans ederek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.