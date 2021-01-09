Yeşilçam'ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika

Yeşilçam'ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu

09.01.2021 09:47
Yeşilçam'ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu, System.String[]

2020 Yılını Sağlık Çalışanları olarak ilan eden Narkoz Sağlık Dergisi Yeşilçam'ın yıldızlarını sağlık çalışanlarıyla buluşturdu.

2020 Yılını Sağlık Çalışanları olarak ilan eden Narkoz Sağlık Dergisi Yeşilçam'ın yıldızlarını sağlık çalışanlarıyla buluşturdu. Derginin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan ve Gazeteci Mezine Sırakaya'nın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Sohbetler Programı'nda ünlü isimler sağlık çalışanlarının sorularına cevap verdi.

Narkoz Sağlık Dergisi instagram @narkozsağlik adresli sosyal medya hesabında yayınlanan programda Yeşilçam'ın Çocuk yıldızı,sinema ve dizilerin başarılı oyuncusu, seslendirme sanatçısı Parla Şenol, Oyuncu ve Şarkıcı Nil Ünal, Ünlü Bestekar, söz yazarı ve yorumcu Bülent Yetiş ve Film-San Vakfı Müdürü Sinema Eleştirmeni Yazar Kıvanç Terzioğlu, 2021 Yılının ilk günlerinde canlı yayında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Başarılı oyuncusu Parla Şenol kendi döneminden sonraki süreçte çocuk yıldızların yetişmediğine dikkat çekerek, 1961 yılında başladığı sinemanın perde arkasında yaşadığı hatıralarını paylaştı. Bir dönemlerin "Müstesna" karakteriyle gönüllerde taht kuran Parla Şenol izleyenlere, bu karakterin sürekli kullandığı "Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol" repliği ile güldürdü. Şenol, "Geçmişten günümüze Türk sinemasını nerede görüyorsunuz" sorusuna ise, "Ben hiçbir sektörü bulunduğu o ülkeden ayırarak soyutlayarak değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk sineması da Türkiye Cumhuriyetinin içinden geçtiği sosyolojik, siyasi, psikolojik evrelerden daima katkı alarak ve katkı vererek devam etmiştir. 1968 harekatı sonrasında tüm dünyada ki eğilimler doğrultusunda daha farklı içerikler oldu. Şimdi televizyondan ve sosyal medyadan çok etkilenmiş bir Türk sineması buluyoruz. Bunlar genellemeler ama bütün bu genellemelerin içinde her dönem çok başarılı çok kendine özgü filmler olduğunu inkar etmek mümkün değil. Bu anlamda bakıldığında Türk sinemasını ben başarılı görüyorum. Dönemin koşulları altında yürüyen bir sinema ama çok güzel örnekleri de hayatımıza katan bir sinema, özellikle oyunculuklar giderek ilerledi şimdi. Ben oyunculukların biraz monotonlaştığını düşünüyorum ama oda değişecektir. Her şey gibi sinemada bir değişim içinde" cevabını verdi.

Sağlık çalışanlarının yeni yılını da kutlayan Şenol, "Çok özverili canla başla çalışıyorlar. Mesleklerinin gereği bu ama bu gereği gayet iyi yerine getiriyorlar, tabi ki çok şey borçluyuz onlara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bu pandemi bittiğinde onları çok güzel, çok mutlu çok rahat günler karşılasın" dedi.

" Kadir İnanır'a Aşıktım"

"Damarımda Kanımsın" şarkısıyla 90'lara damgasını vuran Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Oyuncu ve Şarkıcı Nil Ünal ise programda izleyenlere canlı canlı sevilen şarkılarıyla seslendi. "Kavgamız" Filminde başrolünü usta oyuncu Kadir İnanır ile paylaşan Nil Ünal, ünlü oyuncuya olan aşkını da itiraf etti. "Kadir İnanır'a aşıktım. Hayalde olsa aklımın ucundan geçmezdi onunla bir projede yer almak. Yıllar sonra onunla "Kavgamız" filminde başrollerde oynadım. İnanılmaz güzeldi" dedi.

Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses detayı

Birçok Sinema ve dizide rol aldığını anlatan Ünal programda, İbrahim Tatlıses ve Kemal Sunal ile ilgili de detaylar paylaştı. Kemal Sunal ile ilgili ise ilginç bir detayı paylaştı. Ünal, " Aydemir Akbaş'ın yazdığı 1988 yılında "Bir Kulum İşte" filminde, İbrahim TATLISES ile beraber, 1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Sevimli Hırsız" filminde de Kemal Sunal ile başrolleri paylaştık. O yılları unutmak mümkün değil. İbrahim Tatlıses çok centilmen, işinde titiz bir insandı. Kemal Sunal Allah rahmet eylesin. Yeri hepimizde başkadır. Çok titiz bir insandı, yemeklerini bile evden taşıdığını söylerdi arkadaşlar. Türk Sinemasının tartışılmaz isimlerinden biriydi" ifadelerine yer verdi.

Pandemi mesajı

Sağlık çalışanlarına "Koca Yürekli İnsanlar" diye hitap eden Ünal, pandemi süreci ile ilgili verdiği mesajda, "Narkoz Sağlık Dergisi ailesine ve onların nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Onlara şükran borçluyuz, ne yapsak az onlara çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları yararına yapılan her şeye hep desteğimdir. Bizim sanatçılar olarak yapabileceğimiz katkılar ancak şarkılar ve konserlerle olabiliyor. Ama onlar her şeyi yapıyor. Kutluyoruz onları iyi ki varlar, koca yürekli insanlar. Bu günler geride kalacak inşallah. Pandemi süresince tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde 47 beste yaptı

Programının bir diğer ünlü konuğu Bestekar, söz yazarı ve yorumcu Bülent Yetiş oldu. Sağlık çalışanları şarkılarını söyleyen Bülent Yetiş, pandemi sürecinde 47 adet beste yaptığını ifade etti. Yetiş, "Ben şarkılarımı her zaman taşıyabilecek insanların okumasını istedim ve yapmış olduğum şarkıları verirken de bu kriteri daima gözettim. Yani slov bir şarkıyı dinlerken gözleriniz doluyorsa o iş bitmiş, şarkı adresi bulmuş demektir. Çok sayıda sanatçı ile çalıştım, şarkılarımı okuyan çok sanatçımız var inşallah Sezen Aksu ve Tarkan'da benim bir şarkımı okuyacaktır diye düşünüyorum. Ajda Pekan'a verdiğim YAN şarkısı dünyada söylendi. Bu Benim için çok büyük bir gurur. Ajda Pekkan, çalışkanlığına, titizliğine çok hayran olduğum bir sanatçıdır, benim için hep örnek bir sanatçı olmuştur" ifadelerini kullandı. Sağlık Çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Ailelere uyarı

Sinema eleştirmeni ve Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise oyuncu olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak ailelere çocuklarını bu konuda zorlamaması gerektiğini kaydetti. Terzioğlu, uyarılarına şöyle devam etti:

"Sinema ve oyunculuk sevilerek yapılmalı. Küçük çok güzel ve yakışıklı çocuklarınız varsa ve oyuncu olmalarını istiyorsanız önce onların sevmesi lazım. Yetenekli çocukların doğru cast ajansları seçmesi için Ajanslarda verilen eğitimin kalitesine bakmakta başka bir önemli nokta."

Film-San'ın 46 yıllık ilk ve tek vakıf olduğunu ve dönemin ünlü isimleri tarafından kurulduğunu hatırlatan Terzioğlu, "Filmsan, 1975 yılında rahmetli Ümit Utku, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit Selim Soydan, Muazzez Arçay, Edis Hun, Engin Çağlar, Meral Orhunsoy tarafından kuruldu. Vakıfın amacının sanatçıların sosyal haklarını korumaktı. Aynı amaç ve hedefle bugünlere ulaştı" dedi.

Sağlık çalışanlarına sinema sektörünün her zaman destek olduğunu vurgulayan Terzioğlu, yeni yılın tüm Türkiye'ye huzur ve mutluluk getirmesini diledi. - GAZİANTEP

Yeşilçam'ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu

Kemal Sunal, Yeşilçam, Sinema, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın yıldızları sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika Magazin


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