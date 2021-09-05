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Yeşilçam'ın yüzü daima gülen uşağı: Cevat Kurtuluş - Son Dakika

Yeşilçam'ın yüzü daima gülen uşağı: Cevat Kurtuluş

05.09.2021 10:58
Yeşilçam'ın yüzü daima gülen uşağı: Cevat Kurtuluş, System.String[]

Yeşilçam'da bahçıvan ve uşak rolleriyle hafızalara kazınan Cevat Kurtuluş'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

Yeşilçam'da bahçıvan ve uşak rolleriyle hafızalara kazınan Cevat Kurtuluş'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

Usta oyuncu, 20 Haziran 1922'de Kıdemli Yüzbaşı Necati Kurtuluş'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi'ni bitiren Kurtuluş, 1943'te Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Sesi çok beğenilen sanatçıyı tiyatro ve opera bölümüne aldılar.

Kurtuluş, opera korosunda bariton olarak söylemeye başladı ve birçok oyunda rol aldı. Operada Genç Osman ve I. Mustafa gibi padişahları canlandıran usta oyuncu, "Yanlış Yanlış Üstüne", "Haydut", "Kibarlık Budalası" ve "III. Selim" oyunlarında ve "Yarasa" ile "Satılmış Nişanlı" operetlerinde rol aldı.

"Kerim'in Çilesi" filmiyle sinemaya adımını attı

Sanat hayatına daha öğrenciyken başlayan Cevat Kurtuluş, dönemin ünlü sanatçıları, siyasileri ve tanınmış kişilerin taklitlerini yapıyordu.

Kısa sürede başarılı bir taklitçi olan sanatçı, o dönem sahnede taklit kralı unvanını almıştı. Kurtuluş, yıllar sonra verdiği röportajda, taklitçiliğe nasıl başladığını, "Çocukluk yıllarımda sessiz sinema vardı. Mimikler ön plandaydı. Eve döndüğümde izlediğim sanatçıyı taklit eder, saatlerce ayna önünden ayrılmazdım. Zamanla kendim tipler oluşturmaya başladım." sözleriyle anlatmıştı.

Kurtuluş, 1947'de Ankara'dan İstanbul'a taşındı ve aynı yıl Ferdi Tayfur'un yönetmenliğini üstlendiği "Kerim'in Çilesi" filmiyle sinemaya adımını attı.

"Benim sanatım mimik zenginliğimdir"

İyi bir sinema tiyatro oyuncusu olan Cevat Kurtuluş, rol aldığı filmlerde kısa ama etkili rollerde oynadı. Yeşilçam'da kendisine aynı roller verilen sanatçı, bu durumdan rahatsızlık duymadığını şöyle ifade etmişti:

"Rolün büyüğü küçüğü olmaz. Benim sanatım mimik zenginliğimdir. Sinemayı çok seviyorum ama televizyonun etkinliği ve seyirci kitlesinin çokluğu açısından reklam filmlerinin komiği olmayı tercih ediyorum. Televizyonda bir reklam filminde oynamama rağmen seyircide iyi bir izlenim bıraktım herhalde. Yolda yürürken sempati gösterisinde bulunuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Uzun yıllar gazino sahnelerinde, radyo ve televizyonda programlar yapan Kurtuluş, Sami Hazinses ile zengin köşk hayatının komik iç figürasyonu rollerinin altından başarıyla kalktı.

Cevat Kurtuluş, 1959'da kendisi gibi tiyatro ve sinema oyuncusu olan Meral Kurtuluş ile evlendi. 1977'de ise Öztürk Serengil'in sunduğu "Gülünüz Güldürünüz" programında görev aldı.

Kurtuluş, 1991'de ise TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı "Bir Ömrün Bedeli" adlı dizide Münir Özkul, Erol Günaydın, Ayla Algan ve Suna Selen ile rol aldı.

Usta oyuncu, 6 Eylül 1992'de 70 yaşındayken İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rol aldığı bazı sinema filmleri

Cevat Kurtuluş, "Karanlık Sular", "Bir Ömrün Bedeli", "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Aşağı Köylü Memo", "Hiçbir Gece", "Sevince", "Şans Çocuğu", "Sülün Osman", " Melek Hanım'ın Fendi", "Canım Sevgilim", "Köşeyi Dönenler", "Üşütük""Gırgıriyede Büyük Seçim", "Görgüsüzler", "Buyurun Cümbüşe" ve "Akıllı Deliler"in aralarında bulunduğu sayıda sinema filminde rol aldı.

Cevat Kurtuluş, Yeşilçam, Ankara, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın yüzü daima gülen uşağı: Cevat Kurtuluş - Son Dakika


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