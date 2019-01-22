Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'la Dolu Bir Hayat: Filmleri Afişleriyle Yaşatıyor

Yeşilçam'la Dolu Bir Hayat: Filmleri Afişleriyle Yaşatıyor

42 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Saraçoğlu, yıllardır Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini saklıyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Saraçoğlu, yıllardır Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini saklıyor. Tam 372 afişten oluşan koleksiyonunu zaman zaman açtığı sergilerle meraklısıyla buluşturuyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:19 

Fethiye, Muğla, Dünya
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