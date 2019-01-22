Yeşilçam'la Dolu Bir Hayat: Filmleri Afişleriyle Yaşatıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Saraçoğlu, yıllardır Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini saklıyor. Tam 372 afişten oluşan koleksiyonunu zaman zaman açtığı sergilerle meraklısıyla buluşturuyor.

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