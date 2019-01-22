Yeşilçam'la Dolu Bir Hayat: Filmleri Afişleriyle Yaşatıyor
42 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Saraçoğlu, yıllardır Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini saklıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Süleyman Saraçoğlu, yıllardır Yeşilçam'ın unutulmaz film afişlerini saklıyor. Tam 372 afişten oluşan koleksiyonunu zaman zaman açtığı sergilerle meraklısıyla buluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:19
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