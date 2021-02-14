Yeşilçam nostaljisi - Son Dakika

Yeşilçam nostaljisi

14.02.2021 07:32
Yeşilçam nostaljisi, System.String[]

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler ve Selin Şekerci'nin paylaştığı,1960'lı yılların Türkiye'sini günümüze taşıyacak olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler ve Selin Şekerci'nin paylaştığı,1960'lı yılların Türkiye'sini günümüze taşıyacak olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Emel Sayın'ın "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısının eşlik ettiği tanıtım filmi, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürdü. Çağatay Ulusoy'un yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı dönem dizisinde Selin Şekerci Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'ya hayat verecek. Afra Saraçoğlu ise Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeşilçam nostaljisi

Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeşilçam nostaljisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor         
22:51
TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti         
22:07
Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu         
20:27
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı         
19:36
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor         
08:15
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 07:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilçam nostaljisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei