Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Son Dakika Magazin

Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

6 saat önce

Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü ilgi görüyor.

Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor, System.String[]

Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü ilgi görüyor. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:09 
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