Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü ilgi görüyor. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.