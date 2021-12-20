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Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

20.12.2021 14:15
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendiAntalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nun üçüncü etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı. Akdamlar Pazarı (Çakırlar Sosyete Pazarı) merkezinden başlayan yürüyüş, 5. 8 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın eşsiz güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, " Antalya Büyükşehir Belediyemizin Yeşilçam Yolu Bisiklet ve Doğa Yürüyüş parkurları vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Burada doğa yürüyüşleri ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve spor yaparak zinde kalmaları için çalışmalar yapacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesinde Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Usta aktör Rüştü Asyalı'nın 1971 yapımı Keloğlan filminin ve yine Fatma Girik'in 1974 yapımı Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturulmuştu.

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Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi
Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam, Bisiklet, Antalya, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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