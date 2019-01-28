Son Dakika Haberleri: Yeşilçay'da Askerler Dualarla Uğurlandı

Yeşilçay'da Askerler Dualarla Uğurlandı

38 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yeşilçay Köyünde yarım asırlık Asker uğurlama geleneği devam ediyor.

Yeşilçay'da Askerler Dualarla Uğurlandı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesi Yeşilçay Köyünde yarım asırlık Asker uğurlama geleneği devam ediyor.

Askerler otobüse binmeden önce, çoluk çocuk, yaşlı kadın tüm köy halkı, askerleri uğurlamak için yaya olarak askerlerin otobüse bineceği yere kadar yürüyorlar. Burada köy imamının duasıyla askerlere yol parası ve harçlık veriliyor.

Yeşilçay Muhtarı Kadir Başer, yaptığı açıklamada, "Yarım asırdır böyle bir geleneğimiz var. Askerlerimizi tüm köy halkı olarak otobüse kadar gider dua eder öyle uğurlarız. Burada dua edilirken köy halkından herkes elinden geldiğince para toplar ve yiğitlerimize verir. Bu dayanışma birlik ve beraberliğimiz için oldukça önemlidir. Köyümüzden 99/ 1 tertip askere giden Yavuz Akbaş, Yusuf Çetin ve Halil İbrahim Yesilyurt kardeşlerime şimdiden hayırlı teskereler diliyorum dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Gediz, Kütahya, Yeşilçay, Yaşam
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