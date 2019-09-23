Son Dakika Haberleri: Yeşilçomlu'da 3 bin tonluk kavun rekoltesi
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Yeşilçomlu'da 3 bin tonluk kavun rekoltesi

46 dakika önce

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde bu sezon 3 bin dönüm alanda 3 bin ton kavun üretildi.

Yeşilçomlu'da 3 bin tonluk kavun rekoltesi, System.String[]

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'nde bu sezon 3 bin dönüm alanda 3 bin ton kavun üretildi.

Sezona "muz kavunu" ile başlayan mahallede, ardından ince kabuklu olan "beyaz" ve "kış" cinsi kavun da pazarlanıyor.

Yeşilçomlulular, yetiştirdikleri kavunları ağırlıklı olarak İstanbul, Eskişehir, Adapazarı, Gemlik, Kütahya Tavşanlı, Çanakkale, Tekirdağ, Bandırma, Erdek, Gönen, Biga ve Burhaniye'ye götürüp satıyor.

Mahallede kavun pazarı temmuz ayının başından ekim ayının ortalarına dek sürüyor.

Nüfusu 500 civarında olan mahallenin muhtarı Mustafa Can Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde kavun üretiminin çok eski yıllara dayandığını söyledi.

O dönem köy olan Yeşilçomlu'dan Bandırma'ya 1950'li yıllarda atlı arabalarla kavunların götürülüp pazarlarda satıldığını belirten Toros, susuz yetiştirildiği için ürünün lezzetinin bundan kaynaklandığını ifade etti.

Üreticilerden Kemal Renda da kavun yetiştiriciliğinin büyük emek ve harcama gerektirdiğine dikkati çekti.

Burhaniye, Eskişehir, İstanbul, Bandırma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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