"Yeşilden Beyaza" projesi ile ilk defa kar gördüler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Yeşilden Beyaza" projesi ile kar görmeyen öğrenciler karla buluşturuluyor.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeşilden Beyaza" projesi gençler tarafından büyük ilgi gördü. Yeşilden Beyaza projesi ile Aydın'da kar görmeyen öğrenciler Denizli Nikfer Kayak Merkezine götürülerek unutulmaz bir gün yaşatılıyor.



Yeşilden Beyaza projesi ilk defa Aydın Efeler Ahmet Şerife Şanlı öğrencilerinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanıp, Denizli Nikfer Kayak Merkezinde bir gün boyunca anın tadını çıkarttı.



"Gençlere hizmet etmeye devam edeceğiz"



Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan etkinlikle ilgili olarak "Aydın'da kurum olarak sadece sporla değil sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda da adımızı sıkça duyuruyoruz. Yeşilden Beyaza projesi gibi birçok projelerle gençlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeşilden Beyaza projemizin ilk faaliyetini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ilk defa kar ile buluşarak unutulmaz bir gün yaşadılar. Projeye destek vererek tüm imkanları sağlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na ve projenin ilk faaliyetini gerçekleştirdiğimiz Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN