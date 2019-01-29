Son Dakika Haberleri: Yeşildere'de Gelişim Sürüyor

Yeşildere'de Gelişim Sürüyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'nde planlama ve altyapı çalışmalarıyla başlayan büyük dönüşüme Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'yle sosyo –kültürel değişimin eşlik ettiğini söyledi.

Yeşildere'de Gelişim Sürüyor, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'nde planlama ve altyapı çalışmalarıyla başlayan büyük dönüşüme Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'yle sosyo –kültürel değişimin eşlik ettiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Yeşildere Mahallesi'nde 2018 Ocak ayında hizmete açtığı ve yaklaşık 3 milyon lira yatırım bedeli bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde okuma-yazma kurslarına başlıyor.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlenecek kurslar, hafta içi her gün 4 ayrı grupta düzenlenecek. Kurslar Şubat ayıyla birlikte başlayıp Haziran ayı ortasına kadar devam edecek. Kurs kayıtları Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi'nin 311 87 27 numaralı telefonu üzerinden yapılabilecek.

Başkan Uysal, kentsel dönüşümün 'yap-yık' anlayışıyla gerçekleştiği bir dönemde Muratpaşa Belediyesi olarak insanıyla birlikte değişen ve dönüşen bir Yeşildere için çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalarını sonucunda 181 futbol sahası büyüklüğünde alanı kapsayan 25 yıllık imar sorunun çözüldüğünü belirten Başkan Uysal, adı bir dönem suçla anılan Yeşildere'nin kent hayatının önemli bir merkezi olmasının arifesinde olduğunun altını çizdi.

Ümit Uysal, Yeşildere'de imar ve altyapı çalışmalarıyla birlikte Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'yle bölgenin sosyal hayatını değiştirecek projeleri uygulandıklarını kaydetti. 6 Ocak 2018'de açılışı gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin 2 bin 200 metrekarelik alana inşa edildiğini kaydeden Başkan Uysal, merkezde 250 kişilik cem salonu, 150 kişilik konferans salonu, eğitim salonları, yarı açık toplantı alanı, aşevinin bulunduğunu söyledi. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin Yeşildere'nin değişim ve dönüşümünün atardamarı olduğunu kaydeden Başkan Uysal, okuma-yazma kursunun da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

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