Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını - Son Dakika
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Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını

10.05.2022 10:19

Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını Feke'nin kızılçam ve katran ormanları, Saimbeyli ilçesinin Obruk Şelalesi beyaz kar örtüsünün erimesiyle birlikte yeşile büründü Adana'nın kuzey ilçeleri Feke ve Saimbeyli, baharla birlikte yeşilin tonlarının görsel şölen sunduğu...

Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını

Feke'nin kızılçam ve katran ormanları, Saimbeyli ilçesinin Obruk Şelalesi beyaz kar örtüsünün erimesiyle birlikte yeşile büründü

ADANA - Adana'nın kuzey ilçeleri Feke ve Saimbeyli, baharla birlikte yeşilin tonlarının görsel şölen sunduğu doğasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Feke'nin kızılçam ve katran ormanları, Saimbeyli ilçesinin Obruk Şelalesi beyaz kar örtüsünün erimesiyle birlikte yeşile bürünen doğa ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Geçen yıl kuraklıktan kuruyan Obruk Şelalesinde sular yeniden çağlıyor. Ormanların arasında kalan Feke Baraj Gölü'de yeşilin tonları ve yeşeren ormanlık alanla ziyaretçilerini mest etti.

Gölbaşında yaşayan Deniz Bozer, Feke'nin dört mevsim doğası ile cazibe merkezi ve doğa tutkunlarının gözdesi olduğunu ifade ederek, "Buranın doğası, suyu, ormanları çok güzel. İnsanları çok sıcakkanlı misafirperver. Kalemiz doğamız, bölgeye özgü balık çeşidimiz var. Mutlaka gezilmeli görülmeli ve tarih ve doğa iç içe" dedi.

Ailesi ile birlikte doğa turuna çıktıklarını kaydeden Dilek Bayrakçı ise, " Baharda Feke, Saimbeyli mükemmel oluyor. Mutlaka görülmeli. Obruk şelalelerinin tam zamanı. Bu doğa dört mevsim muhteşem" diye konuştu.

Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını
Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını
Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını
Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını

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Saimbeyli, Adana, Feke, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşile bürünen Adana'nın kuzey ilçelerine ziyaretçi akını - Son Dakika


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