Son Dakika Haberleri: Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi

Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü.

İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü. Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. gece boyunca yeşile renkte ışıklarla aydınlanan köprülerin denize yansımaları kartpostallık görüntü oluşturdu.

(Mustafa Biçer/İHA)

Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi

Fatih Sultan, İstanbul, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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