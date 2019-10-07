Son Dakika Haberleri: Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi
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Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi

20 dakika önce

Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü.

Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü. Yeşile bürünen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. gece boyunca yeşile renkte ışıklarla aydınlanan köprülerin denize yansımaları kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi

Fatih Sultan, İstanbul, Galata, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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