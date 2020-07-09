Yeşile ve doğaya saygısızlık - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir meyve ağacın kabuğu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerde soyularak tahrip edilmesi yürekleri sızlattı.

Tavşanlı Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçenin en güzel mesire alanlarından birine dönüştürülen Ekmekçi Dede Mesire Alanı'nda kendini bilmez bazı kişi ya da kişiler bir meyve ağacın kabuğu tamamen soyup üzüntü uyandıran bir eylem gerçekleştirdi. Bu eylemin normal bir insan tarafından yapılamayacağını belirten Başkan Mustafa Güler, "Mesire alanlarında, yada ormanlık arazilerde doğaya karşı sergilenen bu davranışları şiddetle kınıyorum" dedi.

Bu tür davranışları sergileyen kişi ya da kişilerin görülmesi durumunda güvenlik güçlerine vakit kaybetmeden ihbar edilmesi istendi. - KÜTAHYA