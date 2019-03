Yeşilevler Mahallesindeki Sosyal Tesis Törenle Hizmete Açıldı

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis zincirlerine bir halka daha ekledi.

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis zincirlerine bir halka daha ekledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Yeşilevler Mahallesi'ne yaptırdığı Yeşilevler Sosyal Tesisini törenle vatandaşın hizmetine açtı.



Yeşilevler Mahallesi'nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titizprotokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Seçildiğimiz günden buyana gece gündüz demeden, eksiklerimiz var gediklerimiz var demeden sizlere hem kaynak hem de hizmet üretmek için çalıştık. Şahinbey'de göreve geldiğimizde hiç taziye evi yokken, şuan bay-bayan taziye evi sayımız 280 oldu. Muhtarımız bizden sosyal tesis istediğinde burayı uzun bir süre taradık ama yer bulamadık. Daha sonra buradaki imam lojmanını yıkarak. Buraya hem tesis yaptık üstüne de imam ve müezzin için lojman yaptık. Bizim derdimiz geçmişin açmış olduğu yaraları kapatmak. Bu tür tesisleri yapmak için maalesef yer bırakmamışlar. Tesisleri yapmak için evleri kamulaştırıp yıkıyoruz. Daha sonra tesis yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızda 2002 yılında göreve geldiğinde devletin kasasında memurun maaşını verecek para yoktu. Ama şimdi baktığımızda oto yollar, hastaneler, hava limanları, köprüler, kavşaklar, okullar, üniversiteler, savunma sanayi ve enerjide yapılan yatırımlarla birçok önemli hizmetin altına imza attı. Demek ki iyi niyetli çalışırsan oluyormuş. Şahinbey'de 606 tane park yaptık ki bunlardan birsi Türkiye'nin en büyük parkı. 189 tane sosyal tesis yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 10 milyon m2 asfalt 4 milyon m2 kilit taşı yapmışız. Şuanda Şahinbey'de asfalt ve kilit taşı ihtiyacı olan bir yer yok. İlçemizde restorasyon çalışmaları yaptık. Yeni bir kültür merkezi yaptık ve inşallah çok yakında hizmete açacağız. Mecidiye Han'ı bitiriyoruz orayı da sahaflar çarşısı yapacağız. Konut yaparak dar gelirli aileleri konut sahibi yaptık ve herkesi ev sahibi yapa bilmek için bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.



"Bu tür eserleri yapmak kolay değil"



Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Öncelikle bu sosyal tesisin yapımında emeği geçen değerli Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu tür eserleri meydana getirmek çok kolay değil. İmarlı bölgelerde arsa bulmak ve sosyal tesis yapmak kolay. Ama bu tür yerlerde arsa temin etmek çok kolay değil. Kaynak üretmek her erin harcı değil. Sadece kaynak üretmekte yetmiyor. Ekipte çok önemli. Liyakatli, konusunda uzman kişiler bulamazsanız yine bu tür eserleri yapamazsınız. Tüm bunları bir araya getiren Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"Şahinbey'in her köşesine hizmet götürüyor"



Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun siyasi ayrım yapmadan Şahinbey İlçesi'nin her köşesine hizmet götürdüğünü belirterek, "Öncelikle böyle bir güzel tesisi Yeşilevler Mahallesi'ne kazandırdığınızdan dolayı muhtarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 180'den fazla sosyal tesis yaparak vatandaşın hizmetine sundu. Sadece bunlarla da yetinmeyerek 606 park yaptı. Tüm bu hizmetlerinden dolayı kendisini bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Başkana teşekkür



Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mustafa Kınacı, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan sosyal tesisten dolayı teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu mahallemizin büyük bir ihtiyacı olan taziye evini yaparak mahallemize kazandırdı. Başkanımızın mahallemize yapmış olduğu destek sadece bu tesisle sınırlı değil sağ olsun biz istedik kendisi yaptı. Mahallem ve şahsım adına kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek