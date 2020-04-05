Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü - Son Dakika

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Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü
16 dakika önce
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın annesi Mahiye Taşyapan 84 yaşında vefat etti.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın annesi Mahiye Taşyapan 84 yaşında vefat etti.
84 yaşında vefat eden Mahiye Taşyapan'ın cenazesi öğle namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve yakınları katıldı. Sosyal mesafe uygulanarak kılınan cenaze namazının ardından Mahiye Taşyapan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:36 Kaynak: İHA
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