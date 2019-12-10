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Yeşilhisar Belediyespor ligden çekildi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yeşilhisar Belediyespor, futbol il temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda oynayacağı maçlara çıkmayacağını bildirdi.

Yeşilhisar Belediyespor ligden çekildi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yeşilhisar Belediyespor, futbol il temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda oynayacağı maçlara çıkmayacağını bildirdi.


Bu sezon birinci Amatör Küme B Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Yeşilhisar Belediyespor, ligden çekildi. Geride kalan 11 hafta sonunda sadece 1 galibiyet aylan ve 10 yenilgi ile topladığı 3 puan ile son sıraya demir atan Yeşil-Beyazlı takım bundan sonraki maçlara çıkmayacağını belirtir dilekçeyi futbol il temsilciliğine verdi. Yeşilhisar ekibi ligde oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabilirken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Bu hafta Yeşilhisar ile oynaması gereken Akkışla Gençlikspor ise haftayı hükmen galibiyet ile kapatırken bu maç programa dahil edilmedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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