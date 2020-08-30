Yeşilhisar'da kışlık hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, vatandaşların kışlık hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, vatandaşların kışlık hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Yeşil hisar ilçesinde, vatandaşlar kurulan ocaklarda, tamamen doğal ortamda yetiştirmiş oldukları domatesleri salça yapmaya başladı. Karacabey mahallesinde kurduğu ocakta salça yapmaya çalışan Ayşe Baysız, salça yapımının her aşamasında emek verildiğini ifade ederek, "Domatesleri kendi yetiştirdiğimiz topraklardan topladık. domatesler doğal olunca salçaya da ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:44 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Yeşilhisar'da kışlık hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor - Son Dakika

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