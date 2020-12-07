Yeşilhisar'da mandalina yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ

Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı

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