Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti - Son Dakika

Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti

Yeşilhisar ilçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz ve İlçe Müftüsü Mehmet Yürek; Anneler Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Yeşilhisar ilçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz ve İlçe Müftüsü Mehmet Yürek; Anneler Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretler kapsamında Doğanlı Mahallesinde şehit anneleri Şerife Özgan ve Meryem Çalışkan, Güzel Öz Mahallesinde şehit annesi Zeliha Güngördü, ilçe merkezinde şehit anneleri Sare Erdem ve Hikmet Doğanay ziyaret edilerek, her birinin Anneler Günü tebrik edildi. Şehit aileleri de anneler günü münasebeti ile yapılan ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Son Dakika

Erol Bulut, Gaziantep iddialarını doğruladı: Teklif geldi, düşünüyorum

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?