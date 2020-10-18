Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı - Son Dakika

Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı

18.10.2020 08:48
Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı, System.String[]

Yeşilhisar'da hasadı devam eden pancar alım kampanyasında, 6 sıralı söküm makinası yerinde incelendi.

Yeşilhisar'da hasadı devam eden pancar alım kampanyasında, 6 sıralı söküm makinası yerinde incelendi.

İncelemelere; Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Şeker Ziraat Koordinatörü Oguzhan Ulu, Pancar Bölge Müdürü Barış Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Güngör, MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Mustafa Çeçen ve çiftçiler katıldı. Tarladaki hasatta Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Kaymakam Fatih Bayram'ın ortak temennisi su oldu. Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram yaptığı açıklamada; "Bereketli topraklara sahip olan Yeşilhisarımızda pancar hasadına katılıyoruz. Kayseri; şekere en çok pancar veren ilçe olarak geçen yıl 330 bin ton vermiştik. Bu yıl inşallah aynı rekolteyi bekliyoruz. Bu yıl salgınla mücadele ederken bir yandan da yağışlarla gerçekten bereketli bir sezon geçiriyor çiftçilerimiz. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklarını düşünüyorum, tüm çiftçilerimize pancar hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise; "Kayseri Şeker Fabrikamızın yaklaşık yüzde 13-15 oranında işlediği pancarı üreten ilçemiz bu rakamların artarak devam etmesini, ürün çeşitliliği ile bereketli bir ilçeye sahip olan Yeşilhisar'ımız inşallah pancarda da beklenen rekolteleri fazlasıyla üretecek ve bu üretimde de yerini almaya gayret edecek. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı
Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı

Halit Taşyapan, Fatih Bayram, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor         
23:16
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 08:57:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilhisar'da şeker pancarı hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei