Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor - Son Dakika

Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor

16.11.2020 09:37
Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor, System.String[]

Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Kayseri Temsilciliğiyle beraber düzenlenen Yeşilhisar'ın turizm kapasitesinin geliştirilmesi projesi ilk meyvesini verdi.

Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Kayseri Temsilciliğiyle beraber düzenlenen Yeşilhisar'ın turizm kapasitesinin geliştirilmesi projesi ilk meyvesini verdi. 2 hafta önce turizm acenteleri ve otel sahiplerine yönelik düzenlenen etkinliğin ardından özel bir tur şirketi Yeşilhisar ve İncesu ilçelerine ilk yerel turu düzenledi.

Düzenlenen tura İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Soğanlı Muhtarı Ali Cebeci, Tur Şirketi Sahibi Sibel Aksoy Yıldırım ve Fazlı Yıldırım da eşlik etti.

Gezi sonrasında ziyaretçilere Soğanlı Bebeği hediye eden Kaymakam Bayram "Yaklaşık 2 hafta önce İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün koordinasyonun da İncesu ve Yeşilhisar ilçelerimizde yaklaşık 50-60 tane turizm acentesini ve otel sahiplerini ağırlamıştık. O gezinin amacı 2 İlçemizdeki turizm potansiyelini acentelerimize göstermekti o gezinin meyvelerini topluyoruz şuanda çok şükür turlar başladı. Gerçekten burada 50'ye yakın yerli turistimizi ağırlıyoruz. Erdemli ve Soğanlı Vadimizi gezdik, çok büyük keyif aldım bende. İnşallah turizm kapasitemizi ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız önümüzde ki dönemde de arkadaşlarda turlarını devam ettirme sözü verdiler" ifadelerini kullandı.

Seyahat Acentesi Sibel Yıldırım " 2 hafta önce yine aynı yerde röportaj vermiştik, bir acenteci olarak utandım ben Kayserili halkımı buraya hiç getirmedim. 2 hafta sonra inşallah buraya tur getireceğiz diye söz vermiştik. Çok şükür misafirlerimizde bizim attığımız reklamlara yanıt verdiler bizde bugün burada 36 misafirimizle turumuzu düzenledik. Gerçekten çok güzel yerler bunun devamı da gelecek ben inanıyorum çünkü; güzel yerleri beraber keşfediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor
Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor
Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor

Yeşilhisar, Gezi Parkı, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilhisar'da Turizm Canlanıyor - Son Dakika


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