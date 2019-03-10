Yeşilhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapılan operasyonda 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'nin Yeşilhisar
ilçesinde yapılan operasyonda 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları delillendirilen K.K.(27) ve S.K.(19) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve üst aramalarında 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:00 Kaynak: İHA
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