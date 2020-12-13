Yeşilhisar'da yağmur duası bereketi - Son Dakika

Yeşilhisar'da yağmur duası bereketi
13.12.2020 15:08
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Sağanak yağışı sevinçle karşılayan çiftçilerden Bekir Alptekin, "Uzun zamandır ilçemizde yağış olmuyordu. Bu durumda çiftçilerimizi ve ürünleri çok kötü etkiliyordu. Özellikle güz zamanı ekilen arpa buğday gibi ürünler yağış olmadığından dolayı çok sıkıntıya giriyor. Hem verim düşüyor hem de el külfet oluyordu maddi manevi" dedi.
Alptekin, "Her türlü mahsulün ve toprağın bu bereketli yağmurlara ihtiyacı vardı. Çok şükür edilen dualarında hikmeti bereketi ile bugün başladı ve yüzümüz güldü inşallah devamı olur" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor