Yeşilhisar İlçe Emniyeti'nden yılbaşında yoğun mesai - Son Dakika

Yeşilhisar İlçe Emniyeti'nden yılbaşında yoğun mesai
01.01.2021 16:29
Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe merkezinde ve ana arterlerde yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai yaptı.
Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe merkezinde ve ana arterlerde yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai yaptı.
Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuzun da katıldığı denetim ve uygulamalarda, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan vatandaşların evrakları kontrol edildi. Kısıtlamadan muaf olmayıp sokaklarda dolaşan ve kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin titizlikle ve sıkı bir şekilde devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak yeni yıllarını kutladı. - KAYSERİ
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