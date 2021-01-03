Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak - Son Dakika

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

03.01.2021 14:41

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak Yeşilhisar'a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş'ın yolunda gidiyorum" dedi.

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

KAYSERİ - Yeşilhisar'a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş'ın yolunda gidiyorum" dedi.

Yazdığı bozlakta korona virüsün hayatımızda değiştirdiği şeyleri konu aldığını söyleyen Duran Darar "1987 Yeşilhisar doğumluyum. Yeşilhisarımızda bu aylarda aile toplantıları çok olurmuş, Arab aşı çorbası içmeleri yerel meyvelerimizin yenmeleri olurmuş. Ama bu son zamanlarda ülkeyi saran korona virüsünden dolayı artık herkes birbirinden kaçar oldu. Bir akşam bende korona virüs nedeniyle dışarı çıkmazken oturdum ve büyük üstat Neşet Ertaş'ı örnek alarak bir bozlak havasında türkü yazdım. Korona virüs ile alakalı" ifadelerini kullandı. Darar'ın bozlağındaki ifadeler ise şu şekilde;

Yaktın bizi korona, çıkmaz ettin sokağa

Hasret koydun kavim kardaşa

Düğünü, bayramı hasret ettin dosta

Sen neymişsin zalim korona

Büyükler el vermez, küçükler öptürmez oldu

Ana, babasına sarılmaz oldu

Hasret ettin milleti kavim kardaşa

Hastaneye varıp doktora ulaşmaz ettin

Ateşi çıkardı öksürüğü talan etti

Mağdur koydun milleti zalim korona

Zaten derdimiz çoktu bitirdin bizi korona.

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak
Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak
Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak
Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

Neşet Ertaş, Koronavirüs, Yeşilhisar, Bozlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak - Son Dakika


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