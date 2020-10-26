Yeşilhisar Ülkü Ocakları şehit bayraklarını dualarla yeniledi - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 7 şehidin mezar bayrağı, Ülkü Ocakları tarafından yenilendi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan 4 şehidin mezarındaki Türk bayrakları dualarla yenileri ile değiştirildi. Düzenlenen programa, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer, Ülkü Ocakları Yeşilhisar İlçe Başkanı Deniz Yılmaz ile üyeler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Yeşilhisar İlçe Başkanı Deniz Yılmaz, "Ülkü Ocakları olarak şehitlerimizin yıpranmış bayrak değişimini gerçekleştirip dualar ile yad ettik. Şehit ki; göğsündeki imanı, aşkını, her şeyini geride bırakıp 'bir hilal uğruna ya Rab' diyerek Peygamber efendimize komşu olmaya gidenin adıdır. Yeri gelir kahpece kurulan bir mayınla şehit olan Murat Erdem olursun.

Yeri gelir yuvasına dönmek için yola çıkarken kaza sonucu şehit olan Sami Altunel olursun. Yeri gelir daha 24 yaşında hain darbe girişimi sonucunda şehit olan Kübra Doğanay gibi olursun. Emanetinizi emanetimizdir. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ