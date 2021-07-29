Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer, Akdağ Tabiat Parkı - Son Dakika

Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer, Akdağ Tabiat Parkı

Havadan görüntülenen Akdağ Tabiat Parkı cennetten bir köşeyi anımsattı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yoğun ilgi her geçen gün artarken, yeşil ve mavinin buluştuğu yer olan Akdağ Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler eşsiz doğanın yanında temiz havanın tadını doyasıya çıkarıyor.

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılki turizm sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlar Akdağ Tabiat Parkı'nın muhteşem güzelliklerini görmek için Sandıklı'ya gelerek, bungalov evlerinde konaklıyor. Sandıklı Belediyesi'nin önemli yatırımları bölge hak ettiği değere kavuşurken, belediye tarafından bölgeye mini market açılıp aynı zamanda kiralık bisiklet hizmeti de veriliyor.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu yerde muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün

Akdağ Tabiat Parkı'nda doğa ve tabiatla baş başa kalabilecekleri güzel zamanlar yaşamalarına olanak sağlamaları için belediye adeta tüm imkanlarını seferber etti. Vatandaşlardan tarafından en çok rağbet gören hizmetlerden birisi ise gezi tekne ile Akdağ Tabiat Parkı'nda sağlanan göl turu olanağı. Parkı ziyarete gelenler yeşilin ve mavinin buluştuğu yerde muhteşem fotoğraflar çekerek, sosyal medyada Akdağ Tabiat Parkı'nın isminin duyulmasını da katkı sağlıyor.

Drone ile havadan çekilen görüntülerde ise Akdağ Tabiat Parkı'nın adeta cennetten bir köşe gibi olduğunu gözler önüne serdi.