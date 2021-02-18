Yeşilırmak'a atlayan vatandaşı kurtaran zabıtaya tebrik - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tarihi Köprü üzerinde intihar girişiminde bulunan vatandaşı kurtaran kahraman zabıta personelini özverili çalışmasından dolayı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Çarşamba Tarihi Köprü üzerinde salı akşamı gerçekleşen olayda intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmak için Yeşilırmak Nehri'ne atlayan Çarşamba Belediyesi Zabıta Personeli Cemalettin Aşçıoğlu, özverili hareketinden ötürü Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından ödüllendirildi.

"Zabıta Personelimizi yürekten kutluyorum"

Başkan Doğan hiç düşünmeden suya atlayarak vatandaşı kurtaran Belediye Zabıta Personeli Cemalettin Aşçıoğlu'nu tebrik ederek, "Salı akşamı yaşanan kötü bir hadisede Yeşilırmak'ın soğuk suyuna hiç düşünmeden girip vatandaşımızı kurtaran Belediye Zabıta Personelimiz Cemalettin Aşçıoğlu'nu yürekten kutluyorum. Zabıta personelimiz köprüde intihara kalkışan vatandaşımızı sağına soluna bakmadan kurtarmakla alakalı büyük bir çaba içerisinde oldu ve kendisini kurtardı. Vatandaşımız da sağ salim hastaneye sevk edilmiş oldu. Ben zabıtamızı görevini yapmış olmasındaki bu sadakatinden ve bağlılığından dolayı tebrik ediyorum. Layık değil ama kendisini bir hediye ile ödüllendirelim istedik. Allah çalışmalarında başarılar nasip etsin. Tüm Zabıta Teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşın ihtiyacı olduğu an yanında olmakla alakalı gerçekten önemli bir görev de yapmış oluyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her anda yanında olmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Doğan'a teşekkür

Olaya dair açıklamalarda bulunan Zabıta Personeli Cemalettin Aşçıoğlu, "Dün akşam gelen ihbar neticesinde köprüden bir vatandaşın atladığı haberini aldık ve olay yerine en kısa sürede ulaştık. Köprüde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İtfaiyesi, Sağlık Ekipleri ve Zabıta Teşkilatı ile beraber anında müdahale ederek, yapılan yoğun müdahaleler sonucunda köprüden atlayan vatandaşımızı kurtardık. Suda boğulmak üzere olan vatandaşımızı görünce suya girmekte tereddüt dahi etmedim ve çok şükür vatandaşımızın sağlığı yerinde, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a da çok teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN