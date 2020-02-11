Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Amasya'da Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'da Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

'Yeşilırmak'a yavru kedi düştü' ihbarını alan belediye itfaiye ekipleri soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı. Yoğun kar yağışında ırmağa düşen ve duvardaki deliğe sığınan yavru kedi itfaiye ekiplerinin botla yaptıkları operasyonla kurtarıldı.

Donmak üzere olan yavru kediyi araçlarına alan itfaiye ekiplerinden Emrah Bülbül, "Soğuktan donmak üzereydi. İtfaiyeye götürüp, kurulayıp doğaya salacağız" dedi.

(Ali Özkan/İHA)

Yeşilırmak'a düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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