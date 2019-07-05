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Yeşilırmak Havzası Projesi'ne uluslararası ilgi

58 dakika önce

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince gerçekleştirilen Peyzaj Ödül Birliği 6. Dönem Uluslararası Jüri Toplantısı'nda "İlham Veren Projeler" listesine alındı.

Yeşilırmak Havzası Projesi'ne uluslararası ilgi, System.String[]
Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince gerçekleştirilen Peyzaj Ödül Birliği 6. Dönem Uluslararası Jüri Toplantısı'nda "İlham Veren Projeler" listesine alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) yapılan yazılı açıklamaya göre, havza ölçeğinde ilk defa gerçekleştirilen Yeşilırmak Havzası Projesi, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında peyzajları tanımlamak, izlemek, strateji ve politikalar belirlemek, peyzajı şehir ve bölge planlama, tarımsal, kültürel, çevresel, sosyal ve ekonomik gibi politikalarla entegre etmek amacıyla hazırlandı.
Haritalama sistemiyle oluşturulan projeyle havzanın peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakter alanları tanımlandı. Bu kapsamda 47 peyzaj analizi gerçekleştirildi ve havzanın peyzaj kalite hedefleri ortaya konuldu.
Havzada koruma, kullanma dengesinin sağlanması ile sürdürülebilir planlama ve yönetim yapısının kurulabilmesi için atlasın diğer üst ölçek planlarla bütünleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Peyzaj koruma ve onarım çalışmalarına yol gösterecek rehberler üretildi. Kentleşme, tarım, koruma ve ormancılık sektörleri arasındaki ilişkiler ve yaklaşımlar peyzaj rehberleri aracılığıyla tanımlandı.
Proje, merkezi Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince gerçekleştirilen Peyzaj Ödül Birliği 6. Dönem Uluslararası Jüri Toplantısı'nda "İlham Veren Projeler" listesine alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:47 Kaynak: AA
avrupa konseyi, avrupa, Ekonomi
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