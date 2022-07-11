Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü

11.07.2022 15:47

Afrika'dan Anadolu'ya binlerce kilometre uçarak göç eden ak pelikanlar Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ı mesken tuttu.

Afrika'dan Anadolu'ya binlerce kilometre uçarak göç eden ak pelikanlar Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ı mesken tuttu. 50'ye yakın sayıdaki pelikan sürüsü ilçede ilk defa görüldü.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Yaklaşık 1,5 aydan beri ilçemizde ilginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız. Ak pelikan olarak bilinen pelikan türü kuşlarımız Yeşilırmak Nehri'nin farklı bölgelerinde, kenarlarında buralarda konakladılar. Hakikaten bizim için ilginç" dedi.

Sevimli kuşların ilçelerinde konaklamasından memnun olduklarını anlatan Öztürk, "Kuşlarımızın sayılarının 50'ye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu büyük bir rakam aslında. Pelikanın sürüler halinde 50 tane hareketli bir alan içerisinde göçüyor olmaları ciddi bir rakamı da ifade ediyor" diye konuştu.

(Serdoğan Sıvacı - Murat Çelik/İHA)

YORUMLAR
500
Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı
Kaynak: İHA

Afrika, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino'da
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 15:54:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilırmak'ın sevimli misafirleri: Pelikan sürüsü ilk kez görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement