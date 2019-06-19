Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
'un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.
Çarşamba ve Salıpazarı
ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin rengini değiştirdi. Çamurlaşmış bir renk görüntüsü bulunan ve debisi yükselen Yeşilırmak Nehri'nin yaşanan yağışın ne derecede etkili olduğunun bir göstergesi oldu.
Yaşanan sağanak öncesi yetkililer sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. - SAMSUN
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