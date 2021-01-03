Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi - Son Dakika

Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi

03.01.2021 19:14
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü.

Samsun'un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü.

Ülke genelinde ve Çarşamba çevresinde de uzun süredir yağışın olmaması, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nehirdeki su seviyesinde düşüş yaşandı. Kış mevsiminin içerisinde bulunulan bu aylarda havanın geçen seneye oranla sıcak olmasından dolayı suların çekilmesi vatandaşları ürkütürken, suyun yakın zamanda normal seviyeye ulaşması bekleniyor. - SAMSUN

Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi         
19:06
8 gollü maçta İstanbulspor, Tuzlaspor'u devirdi 8 gollü maçta İstanbulspor, Tuzlaspor'u devirdi         
18:36
6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı         
18:03
Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu         
17:19
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş         
16:36
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 19:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei