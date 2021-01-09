Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika

Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

Yeşilırmak\'ta balıklar kıyıya vurdu
Son Güncelleme: 09.01.2021 22:31

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu.

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balıklar kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika
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