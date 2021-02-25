Yeşilırmak'ta bulunan ceset 2 aydır kayıp Hidayet Temizel'e ait çıktı - Son Dakika

Yeşilırmak'ta bulunan ceset 2 aydır kayıp Hidayet Temizel'e ait çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan cesedin, 28 Aralık 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ait olduğu ortaya çıktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan cesedin, 28 Aralık 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ait olduğu ortaya çıktı. Amasya- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan ceset buldu. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme ve ailenin teşhis etmesi üzerine ölen kişinin 28 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Hidayet Temizel'e ait olduğu anlaşıldı. Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Temizel için yakınları kayıp başvurusu yapmıştı. - AMASYA

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı

Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı

Doğu Türkistan'daki zulmü eleştiren Destici göz dağı verdi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Galatasaray'da savunmaya yeni aday Alpaslan Öztürk

Ermenistan'da Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt

NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi